Caso Regeni testimone in aula | 007 disse ‘lo abbiamo fatto a pezzi'

“Lo, lodistrutto”. Parole forti e chiare che fanno parte della deposizione delprotetto ascoltato oggi dalla corte d’Assise di Roma, durante l’udienza per la morte di Giulio, per cui sono imputati quattro 007 accusati del rapimento, della tortura e dell’omicidio del ricercatore friulano. “Il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif‘finalmente l’preso: lo, lodistrutto. Io l’ho colpito’. E poi ha aggiunto ‘nel nostro paeseavuto ildi un accademico italiano che pensavamo fosse della Cia ma anche del Mossad. Era un problema perché era popolare fra la gente comune'”, ha spiegato ilche ha raccontato quanto ascoltato da uno dei quattro 007 in un ristorante a Nairobi un anno dopo il ritrovamento del corpo del ricercatore friulano.