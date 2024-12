Veronasera.it - Caso Moussa, conferenza in stazione per chiedere «verità e giustizia». La Procura: «Queste le telecamere che hanno ripreso la vicenda»

Leggi su Veronasera.it

«Chi ha a cuore e chiede con forzapernon accetterà che, come per ildi Paolo Scaroni, gli insabbiamenti e le manomissioni delletentino di fermare l'accertamento della».le parole espresse in un comunicato, con cui il Laboratorio.