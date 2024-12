Oasport.it - Carlos Alcaraz lancia il guanto di sfida: “Voglio realizzare il Career Grand Slam”

I tennisti sono tutti a lavoro nella post-season e tra questi c’è anche. Lo spagnolo ha concluso il proprio percorso dal n.3 del mondo in una stagione dall’andamento particolare. L’iberico è stato in grado di vincere titoli die prestigioso, probabilmente quelli dal valore storico più rilevante nel 2024. Si parla del Roland Garros e Wimbledon, il più giovane aquesta storica doppietta.A questi successi vanno aggiunti anche il titolo del Masters1000 di Indian Wells, definito dagli appassionati il “Quinto”, e si portato a casa l’argento alle Olimpiadi di Parigi. Tuttavia,non è stato in grado di avere la stessa continuità di rendimento di Jannik Sinner, che infatti ha concluso l’anno nettamente da n.1, ha vinto più titoli di lui e conquistato lo stesso numero di