Quotidiano.net - Carcere, il 2024 è l'anno dei record negativi

Firenze, 12 dicembre– “Ilsta frantumando tutti idel sistema penitenziario italiano. Cosa altro deve accadere affinché il governo si interessi di, e non solo per continuare a stiparci gente introducendo sempre nuovi reati?”. La domanda legittima e ben posta è del presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Ma la risposta potrebbe non essere piacevole.