Palermotoday.it - Capo Gallo, il masso caduto e la tragedia sfiorata: chiuso l'ultimo tratto di strada fino al faro

Leggi su Palermotoday.it

In attesa dei lavori per mettere in sicurezza le pareti rocciose, chiude l'diall'interno della riserva didove un mese fa unsi è staccato dalla montagna, sfiorando alcuni runner. È quanto previsto da un'ordinanza proposta dall'ufficio comunale di Protezione.