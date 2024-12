Padovaoggi.it - Campodarsego celebra 50 anni: maglia speciale e grande show in arrivo!

Cinquant’e non sentirli: ilCalcio chiude il 2024 con eventi da non perdere perre il 50°versario del club. Domenica 15 dicembre, la prima squadra, terza nel girone C di Serie D a soli tre punti dalla capolista Dolomiti Bellunesi, affronterà il Bassano allo stadio.