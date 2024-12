Anteprima24.it - Campagna Fiume Sarno, denunciato 50enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, a seguito di controlli eseguiti di iniziativa per il contrasto del fenomeno dell’inquinamento del, si recavano in Solofra presso la sede operativa di un’azienda di manutenzione e riparazione di apparecchiature industriali del settore conciario.Sulla base degli accertamenti effettuati i militari procedevano a deferire in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria undel posto, in qualità di amministratore della citata società.Nello specifico la ditta risultava priva di qualsiasi autorizzazione per l’emissione in atmosfera. Inoltre mancava l’autorizzazione alla pitturazione con spruzzo. Pertanto, i militari procedevano al sequestro preventivo dell’area esterna all’opificio adibita alla pitturazione, con all’interno barattoli di vernici, diluenti e strumentazione utile alla verniciatura.