Cambia Transizione 5.0: 320 milioni alle Pmi

Urso ha annunciato che c’è l’accordo con Bruxelles per snellire il sistema di incentivi, troppo complicato a causa dell’eccesso di burocrazia. In bilico oltre 6 miliardi per le aziende. Fra le novità, fondipiccole imprese per l’autoconsumo di energia.