Lapresse.it - Calcio: chiusa in Svezia indagine su Mbappé per violenza sessuale

Milano, 12 dic. (LaPresse) – È statainl’sulle accuse dinei confronti del calciatore Kylian. Era sospettato di stupro e di due casi di molestie sessuali avvenuti in un hotel nel centro di Stoccolma il 10 ottobre scorso, ma la pubblica ministero Marina Chirakova ha affermato che “le prove non erano sufficienti”. Lo riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Il calciatore del Real Madrid non è mai stato sentito sul caso. “Abbiamo adottato le consuete misure investigative, compreso lo svolgimento di una serie di interviste, ha aggiunto Chirakova, “nelle indagini sullaè consuetudine svolgere anche indagini tecniche e lo abbiamo fatto anche in questo caso”. La donna che ha denunciatonon ha rilasciato commenti.