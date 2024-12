Trentotoday.it - Cade nel vuoto mentre sta lavorando ai giardini del castello

Leggi su Trentotoday.it

Stavaneidi Castel Trauttmansdorff, a Merano, il 50enne che ieri, mercoledì 11 dicembre, è rimasto coinvolto in una caduta di circa sei metri in un pendio.Nella caduta, la cui esatta dinamica è ancora in fase di chiarimento da parte delle forze dell’ordine, il lavoratore.