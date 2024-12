Ilgiorno.it - Bruciano i semafori rossi, in fuga a folle velocità all’alt della polizia: arrestati due giovani a Bergamo

, 12 dicembre 2024 – Durante un normale servizio di pattugliamento nella zona di Porta Nuova, in centro città, gli agentilocale hanno intercettato una moto con a bordo due: attraversava il centro apericolosa ignorandoe creando gravi rischi per la sicurezza di pedoni e automobilisti. Nonostante i ripetuti segnali di alt da parte degli agenti, i due, identificati successivamente come R.A., 19 anni, e K.O.A., 18 anni, hanno proseguito lafino a che, dopo l’inseguimento, la moto è stata bloccataezza di via San Bernardino. I duesono staticon l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e altri reati correlati, tra cui l’uso di una targa contraffatta. Le perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di sequestrare vari oggetti, tra cui chiavi e grimaldelli, pezzi di veicoli verosimilmente rubati, una carta di credito intestata a terzi (anch’essa probabilmente frutto di furto), oltre a sostanze stupefacenti per uso personale e un taser da 60.