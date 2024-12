Bresciatoday.it - Brandico: Concerto di Natale

Leggi su Bresciatoday.it

Sabato 14 dicembre la Chiesa Parrocchiale disi riempirà di note: è qui che si terrà infatti ildi, per calarsi sempre più nell'atmosfera delle feste in arrivo. A incantare i presenti sarà il coro "Voci libere", diretto da Cristian Borboni e per l'occasione accompagnato.