Arezzonotizie.it - Bc Servizi Arezzo in grande spolvero. Terza vittoria di fila, battuta anche la Computer Gross Empoli

Leggi su Arezzonotizie.it

Terzo successo consecutivo per la BCche nel turno infrasettimanale batte la seconda della classeconsolidando il proprio quinto posto in classifica.Coach Fioravanti deve fare i conti con un Prenga non al meglio e lancia in quintetto Kader che risponderà.