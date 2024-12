Basket Eurolega 2024 2025 | risultati e classifica aggiornata

Leggi su Sportface.it

di tutte le partite e ladell’di. Tutto pronto per il via a una nuova, appassionante stagione della massima competizione cestistica europea, che promette come sempre grandissimo spettacolo a caccia dell’ambito titolo. In prima fila anche Olimpia Milano e Virtus Bologna per provare a ottenere un risultato importante contro le superpotenze europee. Ecco, quindi, tutti idalla regular season alle Final Four.REGOLAMENTOCOME VEDERE L’IN DIRETTACLASSIFICHEParisball (11V, 3P)AS Monaco (10V, 5P)Fenerbahce Beko Istanbul (10V, 5P)Olympiacos Pireo (9V, 5P)FC Bayern Monaco (9V, 5P)Panathinaikos AKTOR Atene (8V, 6P)EA7 Emporio Armani Milano (8V, 6P)FC Barcellona (8V, 6P)Zalgiris Kaunas (8V, 6P)Stella Rossa Meridianbet Belgrado (7V, 7P)Anadolu Efes Istanbul (7V, 7P)Partizan Mozzart Bet Belgrado (7V, 8P)Real Madrid (6V, 8P)Baskonia Vitoria-Gasteiz (6V, 8P)LDLC ASVEL Villeurbanne (5V, 9P)Maccabi Playtika Tel Aviv (4V, 10P)ALBA Berlino (3V, 12P)Virtus Segafredo Bologna (2V, 12P)1^ GIORNATAGiovedì 3 ottobreOre 18:45 – ALBA Berlino – Panathinaikos AKTOR Atene 77-87Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – FC Barcellona 74-67Ore 19:00 – AS Monaco – EA7 Emporio Armani Milano 93-80Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Partizan Mozzart Bet Belgrado 88-82Ore 20:45 – FC Bayern Monaco – Real Madrid 97-89Ore 21:00 – Maccabi Playtika Tel Aviv – LDLC ASVEL Villeurbanne 89-82Venerdì 4 ottobreOre 19:30 – Fenerbahce Beko Istanbul – Olympiacos Pireo 82-71Ore 21:00 – Virtus Segafredo Bologna – Anadolu Efes Istanbul 67-76Ore 21:00 – Parisball – Stella Rossa Meridianbet Belgrado 77-802^ GIORNATAMercoledì 9 ottobreOre 19:00 – AS Monaco – Maccabi Playtika Tel Aviv 85-79Ore 20:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – Baskonia Vitoria-Gasteiz 78-71Giovedì 10 ottobreOre 19:30 – Anadolu Efes Istanbul – Fenerbahce Beko Istanbul 78-83Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Virtus Segafredo Bologna 87-85Ore 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – FC Bayern Monaco 94-79Ore 20:45 – Real Madrid – Partizan Mozzart Bet Belgrado 93-86Venerdì 11 ottobreOre 20:15 – Olympiacos Pireo – Zalgiris Kaunas 74-68Ore 20:30 – FC Barcellona – ALBA Berlino 88-73Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Parisball 79-743^ GIORNATAMartedì 15 ottobreOre 19:30 – ALBA Berlino – LDLC ASVEL Villeurbanne 84-79Ore 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – Stella Rossa Meridianbet Belgrado 57-76Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Anadolu Efes Istanbul 93-91Ore 20:15 – Olympiacos Pireo – EA7 Emporio Armani Milano 89-68Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Zalgiris Kaunas 68-71Ore 20:30 – Parisball – Panathinaikos AKTOR Atene 84-80Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Real Madrid 76-72Ore 20:45 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – FC Bayern Monaco 86-78Mercoledì 16 ottobreOre 20:30 – FC Barcellona – AS Monaco 86-714^ GIORNATAGiovedì 17 ottobreOre 19:30 – ALBA Berlino – Fenerbahce Beko Istanbul 71-78Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv- Partizan Mozzart Bet Belgrado 79-91Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Zalgiris Kaunas 82-85Ore 20:45 – Real Madrid – Panathinaikos AKTOR Atene 90-86Ore 20:45 – FC Bayern Monaco – Parisball 109-107Venerdì 18 ottobreOre 19:00 – AS Monaco – Virtus Segafredo Bologna 101-85Ore 19:30 – Anadolu Efes Istanbul – Olympiacos Pireo 91-89Ore 20:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – FC Barcellona 94-98 T/SOre 20:30 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Baskonia Vitoria-Gasteiz 76-695^ GIORNATAMercoledì 23 ottobreOre 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Virtus Segafredo Bologna 69-70Giovedì 24 ottobreOre 19:00 – Zalgiris Kaunas – Maccabi Playtika Tel Aviv 78-63Ore 19:00 – AS Monaco – Parisball 80-87Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – ALBA Berlino 80-57Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Anadolu Efes Istanbul 84-96Ore 20:45 – Real Madrid – Stella Rossa Meridianbet Belgrado 95-72Venerdì 25 ottobreOre 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – Panathinaikos AKTOR Atene 76-81Ore 20:30 – FC Barcellona – LDLC ASVEL Villeurbanne 90-83Ore 20:45 – FC Bayern Monaco – Olympiacos Pireo 84-806^ GIORNATAMartedì 29 ottobreOre 18:30 – Anadolu Efes Istanbul – FC Barcellona 88-97Ore 19:30 – ALBA Berlino – Parisball 83-92Ore 19:30 – Fenerbahce Beko Istanbul – Maccabi Playtika Tel Aviv 84-82Ore 20:15 – Olympiacos Pireo – Real Madrid 79-69Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – EA7 Emporio Armani Milano 88-83Ore 21:00 – Virtus Segafredo Bologna – FC Bayern Monaco 84-87Mercoledì 30 ottobreOre 19:00 – Zalgiris Kaunas – Stella Rossa Meridianbet Belgrado 86-84Ore 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – LDLC ASVEL Villeurbanne 92-68Ore 20:45 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – AS Monaco 74-797^ GIORNATAGiovedì 31 ottobreOre 20:00 – ALBA Berlino – Anadolu Efes Istanbul 70-86Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv- Real Madrid 79-78Ore 20:15 – Olympiacos Pireo – FC Barcellona 95-74Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna 99-90Venerdì 1 novembreOre 18:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – Partizan Mozzart Bet Belgrado 89-72Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – AS Monaco 63-62Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – FC Bayern Monaco 71-84Ore 20:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – Panathinaikos AKTOR Atene 77-81Ore 20:45 – Parisball – Baskonia Vitoria-Gasteiz 67-658^ GIORNATAGiovedì 7 novembreOre 19:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – ALBA Berlino 92-71Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Real Madrid 85-76Ore 20:45 – FC Bayern Monaco – Zalgiris Kaunas 77-74Ore 20:45 – Parisball – Partizan Mozzart Bet Belgrado 74-71Venerdì 8 novembreOre 18:00 – Anadolu Efes Istanbul – AS Monaco 69-81Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Fenerbahce Beko Istanbul 73-77Ore 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – Olympiacos Pireo 89-94Ore 20:30 – FC Barcellona – Baskonia Vitoria-Gasteiz 91-68Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Maccabi Playtika Tel Aviv 84-779^ GIORNATAMartedì 12 novembreOre 18:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – FC Bayern Monaco 87-76Ore 19:00 – AS Monaco – Stella Rossa Meridianbet Belgrado 90-98Ore 20:00 – Olympiacos Pireo – LDLC ASVEL Villeurbanne 94-92Ore 20:00 – ALBA Berlino – EA7 Emporio Armani Milano 105-101 OTOre 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv 93-87Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Anadolu Efes Istanbul 84-89Ore 20:45 – Real Madrid – Virtus Segafredo Bologna 98-86Mercoledì 13 novembreOre 18:00 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – FC Barcellona 79-87Ore 20:30 – Parisball – Zalgiris Kaunas 83-7710^ GIORNATAGiovedì 14 novembreOre 19:00 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Olympiacos Pireo 91-94Ore 20:00 – LDLC ASVEL VIlleurbanne – Stella Rossa Meridianbet Belgrado 77-74Ore 20:30 – FC Bayern Monaco – ALBA Berlino 115-86Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – AS Monaco 75-87Ore 20:45 – Real Madrid – Anadolu Efes Istanbul 64-74Venerdì 15 novembreOre 19:00 – Zalgiris Kaunas – Fenerbahce Beko Istanbul 65-72Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Panathinaikos AKTOR Atene 77-82Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – EA7 Emporio Armani Milano 81-86Ore 20:30 – FC Barcellona – Parisball 87-10311^ GIORNATAMercoledì 20 novembreOre 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Fenerbahce Beko Istanbul 82-86Giovedì 21 novembreOre 18:30 – Anadolu Efes Istanbul – Parisball 84-93Ore 19:00 – AS Monaco – LDLC ASVEL Villeurbanne 103-92Ore 20:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – Partizan Mozzart Bet Belgrado 77-89Ore 20:15 – Olympiakos Pireo – Baskonia Vitoria-Gasteiz 92-69Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Maccabei Playtika Tel Aviv 98-86Ore 20:45 – Real Madrid – ALBA Berlino 98-84Venerdì 22 novembreOre 19:00 – Zalgiris Kaunas – Panathinaikos AKTOR Atene 84-77Ore 20:30 – FC Bayern Monaco – FC Barcellona 100-7812^ GIORNATAGiovedì 28 novembreOre 19:00 – Zalgiris Kaunas – Baskonia Vitoria-Gasteiz 70-83Ore 20:00 – ALBA Berlino – Maccabi Playtika Tel-Aviv 85-103Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Olympiacos Pireo 78-70Ore 20:30 – Parisball – Virtus Segafredo Bologna 81-78Ore 20:45 – FC Barcellona – Real Madrid 90-97Venerdì 29 novembreOre 18:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – EA7 Emporio Armani Milano 85-91Ore 20:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – FC Bayern Monaco 101-77Ore 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – AS Monaco 88-91Ore 21:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Anadolu Efes Istanbul 97-8213^ GIORNATAMartedì 3 dicembreOre 18:30 – Anadolu Efes Istanbul – FC Bayern Monaco 101-90Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Real Madrid 80-78Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Parisball 81-93Ore 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – FC Barcellona 90-89Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Zalgiris Kaunas 84-78Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Fenerbahce Beko Istanbul 88-76Mercoledì 4 dicembreOre 19:00 – AS Monaco – Olympiacos Pireo 80-89Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Stella Rossa Meridianbet Belgrado 101-86Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – ALBA Berlino 88-90 (OT)14^ GIORNATAGiovedì 5 dicembreOre 19:00 – Zalgiris Kaunas – Anadolu Efes Istanbul 85-72Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv – FC Barcellona 86-88Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Panathinaikos AKTOR Atene 91-73Ore 20:30 – FC Bayern Monaco – Baskonia Vitoria-Gasteiz 94-80Ore 20:45 – Real Madrid – Fenerbahce Beko Istanbul 70-82Venerdì 6 dicembreOre 19:00 – AS Monaco – ALBA Berlino 100-80Ore 20:15 – Olympiacos Pireo – Parisball 90-96Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Stella Rossa Meridianbet Belgrado 87-94Ore 20:45 – EA7 Emporio Armani Milano – LDLC ASVEL 15^ GIORNATAGiovedì 12 dicembreOre 18:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – AS Monaco 69-99Ore 19:00 – ALBA Berlino – Partizan Mozzart Bet Belgrado 90-91Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Virtus Segafredo BolognaOre 20:45 – Real Madrid – Zalgiris KaunasOre 20:45 – FC Bayern Monaco – Maccabi Playtika Tel AvivVenerdì 13 dicembreOre 18:30 – Anadolu Efes Istanbul – Panathinaikos AKTOR AteneOre 20:30 – FC Barcellona – EA7 Emporio Armani MilanoOre 20:30 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – Olympiacos PireoOre 21:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Parisball