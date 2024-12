Oasport.it - Badminton, sorprendente ko per Antonsen alle World Tour Finals

Leggi su Oasport.it

Seconda giornata delledi Hangzhou, in Cina, che ha visto una grande sorpresa. Il numero 1 al mondo, il danese Anders, è caduto contro il malese Lee Zii Jia, che si impone con un netto 21-14 21-19, lasciando intravedere le difficoltà già viste leggermente con Li Shi Feng.Ne approfitta così il numero 2, il cinese Shi Yu Qi, che batte il taiwanese Kunlavut Vitidsarn per 14-21, 21-19 25-23 rimanendo così in vetta al gruppo B.invece non dovrà fallire l’ultimo appuntamento di domani.Akane Yamaguchi si rialza dal ko di ieri con Han Yue e supera la coreana An Se Young e si giocherà le sue carte con Supanida Katethong, battuta proprio dalla cinese che è così ad un passo dal passaggio del turno.Poche sorprese nei doppi: vittorie per Astrup e Rasmussen, che però sono chiamati alla rimonda contro Lee/Wang per 15-21 21-19 21-13, mentre le cinesi Liu e Tan battono nettamente le giapponesi Matsuyama/Shida.