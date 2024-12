Ilgiorno.it - Autonomia differenziata, Fontana: Cassazione conferma legittimità, la legge Calderoli non è stata affatto demolita

Milano, 12 dicembre 2024 – "L'ordinanza dellacheladel referendum sulladimostra incontrovertibilmente un fatto: contrariamente a quanto si sono affrettati a riportare i commentatori partigiani, ovvero i tradizionali nemici della modernizzazione del Paese, laevidentemente non è' né 'stravolta' dalla Corte costituzionale nella sua recente sentenza. Perché se così fosse stato questa ordinanza non avrebbeto il referendum". Queste le parole del presidente della Regione Lombardia Attiliodopo aver appreso la notizia dell'ok da parte dellaal referendum sull'e "in attesa di conoscerne le motivazioni"., ok dellaal referendum per l’abrogazione "Secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, il quesito referendario può essereto dallasolo se i principi ispiratori della disciplina sono rimasti integri.