Ilfattoquotidiano.it - Autonomia differenziata, dalla Cassazione via libera al referendum per l’abrogazione totale: la decisione dopo la sentenza della Consulta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Resta in piedi ilperlegge sull’, anchelaCorte costituzionale che ha svuotato i contenuti principaliriforma. Lo ha deciso l’Ufficio centrale per ilCorte di, con un’ordinanza il cui contenuto è stato anticipato da Repubblica. Cade invece il quesito sulparziale, proposto da cinque Consigli regionali a maggioranza di centrosinistra (Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Puglia): secondo la Suprema Corte, infatti, le norme messe in discussione sono già state cancellate.Articolo in aggiornamentoL'articoloviaalper: lalaproviene da Il Fatto Quotidiano.