Autonomia Calderoli dopo sentenza Cassazione | Mi tocco le palle perché io intendo andare avanti

Roberto, sul palco di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia in corso al Circo Massimo a Roma, commenta ladellache ha “salvato” la raccolta firme di sindacati e associazioni per il referendum sull0Aytonomia. “Mileio” con la riforma bandiera della Lega.manifesta “rammarico che il primo organismo che ha ricevuto questa ordinanza (la pronuncia delladi oggi, ndr) sia stata La Repubblica’ questo vuol dire che c’è una talpa che ha passato ai giornali questa notizia e questa non è leale collaborazione tra organi dello Stato – e aggiunge – premesso che sarà la Corte Costituzionale a giudicare sull’ammissibilità del referendum, io dico referendumno, io sono sempre stato a favore, ne ho proposti tanti, ma l’ammissibilità non significa averlo vinto o perso.