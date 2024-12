Liberoquotidiano.it - Autonomia: Boccia (Pd), 'dalla Cassazione buona notizia, sempre più convinti nostra battaglia'

Roma, 12 dic (Adnkronos) - "La decisione dellache ha dichiarato ammissibile il referendum contro l'differenziata del ministro Calderoli e del governo Meloni è una". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco. "E' una decisione che ci conforta,piùdellache stiamo combattendo in Parlamento e nel Paese contro lo SpaccaItalia e forse autorevoli esponenti del governo avrebbero fatto bene ad aspettare prima di affermare che il referendum era superato e non si sarebbe svolto -prosegue-. Prima la sentenza della Consulta e ora laci dicono che possiamo costruire un percorso, che può coinvolgere le cittadine e i cittadini italiani, per arrivare are una legge che aumenta le disuguaglianze territoriali e sociali".