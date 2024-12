Parmatoday.it - Auto si schianta contro un rimorchio nella notte: 21enne grave al Maggiore di Parma

Leggi su Parmatoday.it

E' ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedalediun ventenne che guidava l'che si èta, alle 4 dilungo la via Emilia a Cadeo, in provincia di Piacenza. Come riportato da IlPiacenza l'è uscita di strada, finendo nel parcheggio di fronte ad.