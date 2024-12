Ildifforme.it - “Austin Tice, giornalista Usa liberato a Damasco”, ma l’uomo nei video non è lui

Leggi su Ildifforme.it

I media arabi rilanciano la notizia: “Trovato vivo il reporter rapito nel 2012”. Ma la famiglia non conferma l'identità ed arriva la smentita. Si tratterebbe del cittadino statunitense Travis Timmerman, in carcere da 7 mesi. I nuovi leader siriani affermano che è in corso le ricerche diL'articolo “Usa”, maneinon è lui proviene da Il Difforme.