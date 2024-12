Secoloditalia.it - Atreju, l’intervista a Malan: “La via italiana? Indica il modello che stiamo imponendo in Europa” (video)

“La riforma del premierato è estremamente importante perché garantisce anche ai governi futuri la stabilità di cui oggi gode l’Italia” dice Lucio, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, al microfono del Secolo d’Italia, nel corso della festa di. L’esponente di FdI ha poi spiegato che lo spirito politico diè ” come sempre quello del dialogo, anche con chi non la pensa come noi e la ‘Viail fatto che l’Italia su molti aspetti stia diventando unanche per altre nazioni e abbia un ruolo importantissimo sugli scenari internazionali dandi rilevanza all’Italia a livello mondiale., ildelL'articolo: “La viailchein” () Secolo d'Italia.