Ecodibergamo.it - Atalanta, Cuadrado spera di recuperare per Cagliari. Retegui verso il ritorno da titolare

CALCIO. Il colombiano è sempre in forse per il match in Sardegna di sabato 14 dicembre alle 15. Il centravanti potrebbe ritrovare una maglia, con De Ketelaere o Lookman in panchina.