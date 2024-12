Triesteprima.it - Asugi, firmato accordo per fondo unico dirigenza sanitaria

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - E' statol’che, come riporta una nota di Uil Fpl, Anaao e Cimo, "permetterà di giungere ad una perequazione che garantisca uniformità aziendale non soltanto in relazione alla destinazione dei residui dei fondi di risultato ma, soprattutto tutti gli altri aspetti.