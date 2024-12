Cataniatoday.it - Assistenza ai bisognosi, al via l'iniziativa benefica "A Natale siamo tutti più Caritas"

Leggi su Cataniatoday.it

serve un gesto in più, soprattutto nei confronti dei più fragili che patiscono maggiormente il senso di solitudine e marginalità: persone senza dimora ma anche coloro che, pur avendo una casa, non sempre hanno una famiglia o il supporto economico sufficiente per vivere le feste in un.