Ascolti tv dell’11 dicembre Andrea Bocelli su Canale 5 tocca il 164% Su Rai 1 Oceania si ferma

Dilei.it - Ascolti tv dell’11 dicembre, Andrea Bocelli su Canale 5 tocca il 16,4%. Su Rai 1 Oceania si ferma

Una serata di altissimo profilo in tv quella di mercoledì 115 ha proposto30 The Celebration, la prima delle due serate evento per celebrare il grande artista. Rai 1 ha risposto con il film, uno dei più grandi successi di casa Disney. Mentre su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?La magia dunque è stata la vera protagonista della serata televisiva, ma la battaglia per lo share è stata come sempre durissima. Michelle Hunziker ha avuto il grande onore di condurre la serata evento30 The Celebration. Si tratta del primo appuntamento per celebrare i 30 anni di carriera di. Un traguardo importante che l’artista ha scelto di festeggiare in grande stile, con la famiglia e tanti amici, nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale.