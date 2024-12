Firenzetoday.it - Apre una nuova rotta diretta dall'aeroporto di Firenze

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayVueling, parte del gruppo Iag, annuncia l’apertura di unache collegaa Bruxelles. Questa tratta sarà disponibile dal 1° aprile 2025 per voli in partenza nei giorni di martedì, giovedì, sabato. I biglietti sono in.