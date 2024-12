Metropolitanmagazine.it - Anne Hathaway racconta di come Nolan le abbia salvato la carriera

è pronta a recitare nel suo terzo film di Christophere ha dichiarato a Women’s Wear Daily che “mi fa sentirese stessi facendo qualcosa di giusto“.ha fatto il suo debutto conCatwoman in Il cavaliere oscuro – Il ritorno. È stata poi scelta al fianco di Matthew McConaughey in “Interstellar”. Ora la vincitrice dell’Oscar si unisce a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e altri nel misterioso nuovo film di, i cui dettagli rimangono segreti. “Ho così tanti sentimenti a riguardo che non so nemmenoesprimerli“, ha detto. “Mi riempie di gioia. Amo così tanto Chris ed Emma, ed essere invitata nel loro mondo è uno dei posti migliori in cui puoi ritrovarti”.“Essere invitata due volte mi è sembrato davvero qualcosa, tre volte mi è sembrato che sarebbe stato avido, quindi non mi sono mai lasciata andare alla speranza che ciò accadesse, e questo mi emoziona, per essere perfettamente onesta.