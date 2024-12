Monzatoday.it - Anche Monza ha la sua banana artistica: ecco dove è esposta

Leggi su Monzatoday.it

La celebredell'artista Maurizio Cattelan venduta per oltre 6 milioni di dollari è certamente una delle opere d'arte che ancora oggi non smette di far discutere. Battuta all'asta da Sotheby's alla fine di novembre per la cifra di 6,2 milioni è stata ceduta al collezionista cinese e.