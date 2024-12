Spazionapoli.it - Ancelotti, ritorno in Serie A dopo Napoli: destinazione a sorpresa

Leggi su Spazionapoli.it

Carlopotrebbe fare il suo incredibileinA,la sua ultima esperienza in Italia con il: lo scenario è davvero sorprendente per il tecnico del Real Madrid.Il, in questi ultimi anni, ha potuto contare su un nome di spessore come Carlo, per carattere e palmares uno dei tecnici più forti della storia del calcio. Tuttavia, il legame tra l’allenatore di Reggiolo e la società del presidente Aurelio De Laurentiis non è stato particolarmente esaltante, visto che è arrivato l’esoneroappena una stagione e mezza., però, è riuscito a ritagliarsi uno spazio ancora una volta trionfale, con il suoal Real Madridl’esperienza all’Everton.Da diverse settimane, però, si parla di un possibile addio dell’ex azzurro al club madrileno, anche se al momento non ci sono sviluppi concreti, almeno a stretto giro.