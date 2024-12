Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 15 dicembre 2024: ospiti e sfide | Spoiler

Ultima registrazione deldidiDe. Ledellain onda domenica 15sono davvero ricche di colpi di scena. Vi sarà poi una lunga pausa natalizia. Nel mentre? Negli studi Elios di Roma verrà registrata sabato 14unaspeciale ricca delle esibizioni dei vari talenti. Ora, però, concentriamoci su cosa vedremo domenica prossima. Cosa accadrà e qualiapproderanno in studio? Ecco i nostri consuetidiDe: tutti gliCosa vedremo addiDee qualiapproderanno in? Mew, Lil Jolie e Alex Wyse sono impegnati con Sanremo Giovani. Wax, Enrico Nigiotti e Briga, oltre a tanti volti noti del programma, sono già statio nel talent o durante This is Me, lo speciale condotto da Silvia Toffanin.