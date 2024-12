Ilgiornaleditalia.it - Altro argento iridato per Razzetti, secondo nei 200 farfalla

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Quinto posto per le azzurre della 4x200, Curtis vola nei 50 dorso. BUDAPEST (UNGHERIA) - Albertosi carica sulle spalle l'Italnuoto ai Mondiali in vasca corta, in scena a Budapest. Il 25enne ligure delle Fiamme Gialle, dopo l'nei 200 misti di martedì, conquista unpost