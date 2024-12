Calcionews24.com - Allenamento Atalanta, Cuadrado recupera per il Cagliari? Le ultime novità da Zingonia

Leggi su Calcionews24.com

Lesulle condizioni di Juan, esterno colombiano dell’, in vista della sfida di Serie A contro ilArrivano notizie importanti dall’odierno dell’. Juanè infatti tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e potrebbe così essere disponibile per la prossima sfida di Serie A contro il. Ancora assenti .