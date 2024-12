Agi.it - Al via il conto alla rovescia per le Special Olympics invernali di Torino

AGI - Ilè iniziato per i Giochi Mondiali2025. Autorità nazionali, regionali e comunali, settore privato e atleti dihanno tutti condiviso lo stesso messaggio: "Il futuro è qui". Dall'8 al 15 marzo 2025,, Italia, ospiterà i Giochi, dimostrando l'incredibile potere dello sport nel porre fine all'emarginazione e promuovere inclusione e solidarietà. Temi al centro della conferenza stampa del 12 dicembre 2024 ai Musei Reali di, in cui i rappresentanti del settore pubblico e privato hanno sottolineato l'importanza dei Giochi Mondiali2025 come strumento per contrastare i pregiudizi verso le persone con disabilità intellettive. Una presentazione a cui sono intervenuti, in rappresentanza del Governo, Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, Andrea Abodi, Ministro dello Sport e i Giovani, Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, e le autorità locali Marina Chiarelli, Assessore al Turismo, Cultura, Sport della Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di, Chiara Rossetti, Sindaca di Bardonecchia, Giovanni Cesare Poncet, Sindaco di Sestriere e Massimo Marchisio, Sindaco di Pragelato.