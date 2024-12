Ilrestodelcarlino.it - Al dancing Montecucco cena e concerto. Sul palco c’è Mal

Sabato sera a Terre Roveresche si esibirà Mal, uno degli interpeti musicali più noti degli anni ’60 e ’70 e che ha saputo mantenere alta l’asticella del successo fino ad oggi, grazie anche a un importante carico di simpatia. L’appuntamento, inserito nel’ambito della quinta edizione di ‘Valmetauro & Valcesano in festa’ organizzata dall’associazione Futura Unisce col patrocinio del Comune di Terre Roveresche, si terrà alristorante. Alle 22 il, preceduto, per chi vorrà, dallaa partire dalle 20,30. ‘Mal canta e si racconta con i suoi grandi successi’ è il titolo della serata, per la quale ci si può prenotare chiamando lo 0721.970150 e 0721.970545. Numeri già incandescenti, perché sono tanti fan di questo cantante che ha portato al successo brani come ‘Yeeeeh!’; "Tu sei bella come sei’; ‘Furia’; Pensiero d’Amore’; ‘Parlami d’amore Mariù’; ‘Occhi Neri’; e ‘Bambolina’.