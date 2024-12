Lapresse.it - Agricoltura, Lollobrigida: “New deal? Reddito e tutela ambiente sono compatibili. No a sacrifici”

“Rispettare le politiche del new? Se il patto per l’prevede ilo degli agricoltori tendenzialmente no. Se invece gli agricoltori verranno messi nella condizione di fare quello fanno da migliaia anni, cioè di manutenere il territorio, di renderlo fruibile”, quello stesso territorio che ha garantito all’uomo “la possibilità di creare, ma anche di proteggere l’dagli effetti del dissesto idrogeologico e da quelli collaterali del cambiamento climatico”. Così il ministro dell’Francesco, a margine dell’assemblea invernale di Conf.“Credo che l’Europa si stia rendendo conto, grazie anche e soprattutto alla posizione italiana, che ladell’e quella della redditivitàe non devono essere preda di furori ideologici come abbiamo visto proporre nel quinquennio precedente”, afferma