Accadrà in primavera Baba Vanga la terribile profezia per il 2025 fa tremare l’Europa

Come ogni fine anno, sul web si moltiplicano le profezie di mistici e veggenti riguardo gli eventi futuri, e tra quelle più discusse spiccano quelle di, la "Nostradamus dei Balcani". Il suo vero nome era Vangelija Pandeva Dimitrova, scomparsa nel 1996. Tuttavia, i suoi sostenitori continuano a credere che possedesse capacità paranormali straordinarie che le consentivano di prevedere accadimenti futuri. Diverse sue previsioni si sono avverate, tra cui eventi significativi come la Seconda guerra mondiale, l'attentato dell'11 settembre, l'elezione di Barack Obama e lo tsunami che colpì l'Oceano Indiano nel 2004. Le nuove previsioni parlano di siccità e incendi: gravi disastri ambientali conseguenza dei cambiamenti climatici. Non solo, la veggente avrebbe previsto anche progressi nella scienza e negli studi in laboratori, compresi quelli che riguardano gli organi umani.