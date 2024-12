Feedpress.me - Abusi e sevizie su un minore a Milano, domani l'interrogatorio del 44enne

Sarà interrogatol’uomo di 44 anni fermato due giorni fa, assieme ad un ragazzo di 14 anni, per terribil iai danni di un 16enne con deficit cognitivo, avvenuti nella notte tra il 9 e il 10 dicembre in un condominio alla periferia nord di. Per il, accusato di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni, produzione di materiale pedopornografico.