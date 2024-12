Avellinotoday.it - A Solofra arriva la Banda di Babbo Natale in bici

Leggi su Avellinotoday.it

Domenica 22 dicembre, a partire dalle 18:00, ladiinc partirà da S. Andrea Apostolo, per un percorso che si snoderà fino al cuore di, con arrivo previsto in Piazza Umberto I alle 18:45.L’evento, organizzato dalla ASD Frate Vento, in collaborazione con la Proloco.