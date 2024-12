Lanotiziagiornale.it - A Rutte il 2% del Pil in armi non basta più: “Paesi Nato impreparati alla guerra, bisogna spendere molto di più in armi”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dobbiamodi più –di più – per le, perché presto ne avremo bisogno e non si è mai abnza preparati. E non importa se useremo i soldi destinati alle pensioni osalute. Qui in gioco c’è la nostra sopravvivenza. Parola del segretario generale della, Mark, che ieri parlando ad un convegno organizzato da Carnegie Europe, think tank diretto da Rosa Balfour, si è lanciato in una perorazione bellicista, degna del “Dottor Stranamore”.: “Il pericolo si sta muovendo verso di noi”“Oggi comela nostra deterrenza è buona, ma quello che mi preoccupa è il domani”, ha esordito, “Non siamo pronti per quello che sta arrivando verso di noi, tra 4-5 anni. Il pericolo si muove verso di noi a grande velocità e non dobbiamo voltarci dall’altra parte”. “Dobbiamo affrontarlo”, ha continuato, perché “quello che sta succedendo in Ucraina potrebbe succedere anche qui.