Fanpage.it - A chi arriveranno le nuove lettere del Fisco sul Superbonus e cosa bisogna fare per evitarle

Chi ha usato il110% perdei lavori deve adeguare la rendita catastale dell'immobile in questione, anche per permettere un giusto calcolo dell'Imu e delle altre tasse. Nelle prossime settimane dall'Agenzia delle Entratedellea chi non lo ha ancora fatto, per invitare a rispettare i tempi ed evitare controlli.