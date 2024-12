Bergamonews.it - 51 Racing Lab e Michele Pirro in visita presso la sede Brembo

Leggi su Bergamonews.it

Stezzano. Nella giornata di oggi, giovedì 12 dicembre, gli allievi del corso Tecnico Motosport di ITS Maker sono stati inil quartier generale della, all’interno del Kilometro Rosso.Ad accompagnare i 50 ragazzi, c’era ancheche attraverso il suo 51Lab collabora attivamente con il corso di specializzazione che si svolge all’interno del circuito di Misano Adriatico.È stata una giornata ricca e produttiva, nella quale gli studenti hanno potuto seguire una lezione didattica sul mondo delle moto, sia dal punto di vista dei freni di primo equipaggiamento che forniscono le moto stradali sia per il mondo. Nel pomeriggio i ragazzi hanno potuto osservare dal vivo alcuni spazi aziendali.Nello specifico, alcuni collaboratorihanno accompagnato ITS Maker e 51Lab in vistala mostra “The Art Of Braking” e all’interno dell’area Testing e Prove Strada, in cui vengono testate auto e moto con impianti frenantidi serie, pronte per essere portate su strada.