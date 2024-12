Agrigentonotizie.it - “33 giri di parole”: alle Fabbriche le canzoni, la vita e la storia di Rosa Balistreri

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ultimo appuntamento prima del nuovo anno con la rassegna “33di(Fondazione Orestiadi) in via San Francesco ad Agrigento. Appuntamento domenica 15 dicembre18 con un percorso di ascolto guidato per raccontare, attraverso le sue, lae ladi