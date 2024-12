WhatsApp Facebook e Instagram down disservizi sulle app Meta | Siamo a conoscenza dei problemi tecnici ci stiamo lavorando

Leggi su Open.online

Dalle 19 circa italiane le appstanno registrandoe malfunzionamenti in tutto il mondo. Sudetector, il sito che monitora questo tipo di segnalazioni, c’è stato un picco di avvisi da parte degli utenti diMessenger, Threads. Non solo per le app degli smartphone, ma anche nelle versioni browser. Decine di migliaia i clienti che hanno avuto difficoltà ad aprire i social network e le app di messaggistica istantanea, e a condividere foto, video e altri contenuti. Nel nostro Paese isarebbero concentrati prevalentemente nel Nord e nel Centro Italia. Ma ihanno riguardato anche gli Stati Uniti, dove le segnalazioni sono state oltre 100mila. Ancora sconosciute le cause del malfunzionamento, che ha colpito una parte degli utenti.