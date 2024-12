Torinotoday.it - Volley A1 femminile, Federica Carletti giocherà a Vallefoglia

Leggi su Torinotoday.it

Come anticipato ieri si è conclusa dopo pochi mesi l'avventura dicon la Reale Mutua Fenera Chieri. La schiacciatrice classe 2000, probabilmente per il poco spazio trovato in squadra, ha scelto di cambiare aria e nella giornata di oggi è stata resa nota la sua nuova destinazione.