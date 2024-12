Ilpescara.it - Villaggio di Babbo Natale targato Avis: un evento per adulti e bambini

Leggi su Ilpescara.it

Ungratuito rivolto aglima anche ai: è il “di, un’attività per la sensibilizzazione alla donazione di sangue e non solo.Il tema, come è facile immaginare, èha infatti creato un vero e proprio "di