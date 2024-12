Liberoquotidiano.it - "Vi costa molto restare in silenzio?". L'oroscopo di Branko: chi sta per rovinare tutto

"Le stelle di": l'di oggi, mercoledì 11 dicembre. ARIETE La mente è più chiara del solito, non avete difficoltà a concentrarvi, il giorno è veramente ottimo per iniziare nuove imprese lavorative, professionali, commerciali, collaborazioni. Non mancano situazioni di rivalità, ma voi siete in grado di vincere. Sole in Sagittario vi conduce su un sentiero nuovo, l'avventura può iniziare questa settimana. Buon viaggio! In amore avrete tanto perché tanto avete dato. Donne sole: domani sera sarete forse già accompagnate. Un Acquario forse. TORO Sollecitate risposte, la situazione pratica è sempre sotto la protezione di Mercurio, ma adesso il pianeta richiede di essere più veloci nelle trattative d'affari, vendite, acquisti.promettenti i contatti con il lontano; l'odierna Luna è ottima per i commercianti e per tutte le questioni domestiche, viaggi sorprendenti.