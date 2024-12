2anews.it - Venticano, ultraottantenne sventa la truffa e fa arrestare finto maresciallo dei carabinieri

Leggi su 2anews.it

Undi, in provincia di Avellino, non è caduto nella trappola della telefonata deldeie lo ha fatto. Diciotto mila euro per evitare che il figlio finisse in carcere per aer provocato un grave incidente stradale, ma la vittima della, undi, in provincia di .