Vaccini Ricciardi Gemelli | Dopo 60 anni disponibile anti Rsv per adulti e anziani

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “60abbiamo finalmente un vaccino riservato aglia rischio e agli, per proteggerli contro una malattia molto sottostimata e sottodimensionata, come quella causata dal virus respiratorio sinciziale (Rsv) ma che coinvolge migliaia di persone ogni anno portandone molte in terapia intensiva e alcune alle morte. Abbiamo un vaccino finalmente .