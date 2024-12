Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, Ricciardi (Gemelli): "Dopo 60 anni disponibile anti Rsv per adulti e anziani"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Infezione sottostimata e sottodimensionata, molte persone in terapia intensiva o morte’ Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - “60abbiamo finalmente un vaccino riservato aglia rischio e agli, per proteggerli contro una malattia molto sottostimata e sottodimensionata, co